Raid di militari Israele a Nablus | due palestinesi uccisi

(Di venerdì 7 luglio 2023) Due giovanisono statiquesta mattina dal fuoco delle forze israeliane nel centro storico della città di, in Cisgiordania. Lo riferisce l'agenzia Wafa.Le forze israeliane hanno fatto irruzione nella Città Vecchia e hanno isolato una casa prima di sparare e colpire a morte due giovani, spiega l'agenzia. Le vittime sono state identificate come Hamza Maqbool e Khairi Shaheen. A seguito dell'one dei due giovani, sono scoppiati scontri trae soldati israeliani, che hanno portato al ferimento di altri due giovani, colpiti alla schiena e a un piede. I due feriti sono stati portati in ospedale per le cure mediche del caso, ha aggiunto l'agenzia palestinese.