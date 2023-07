RAI | Palinsesto autunno-inverno 2023 2024 | tutta la programmazione delle fiction e dei film in onda su Rai1 | Rai2 e Rai3

(Di venerdì 7 luglio 2023) Presentata oggi, 7 luglio, la nuova offerta die Serie Tv in arrivo sulle reti Rai per la prossima stagione. Scopriamo insiemelainsu

' Miss Italia non è ine non ne ho mai sentito parlare ". È lapidario l'amministratore delegatoRoberto Sergio nel rispondere ad una domanda dei giornalisti durante la conferenza stampa di presentazione dei ......proporre undavvero straordinario, mi raccomando, cose di qualità' conclude De Luca. Parole che hanno scatenato fragorose risate tra il pubblico presente nell'auditorium degli uffici...... perché ci abitano delle persone, ci sono dei condomini', ha dichiarato Roberto Sergio, amministratore delegato della, presentando il2023 - 2024 nel Centro produzione di Napoli. 'Con ...

Palinsesti Rai 2023/2024, l'intrattenimento da Affari Tuoi a Belve, da Pino Insegno ad Amadeus La Gazzetta dello Sport

Il mercante in fiera è pronto a tornare in onda su Rai 2: Pino Insegno nell'access prime time della rete Il ritorno di Pino Insegno in Rai è sancito. Le anticipazioni in queste settimane ( o mesi) non ...Lo dice l'Ad Rai, Roberto Sergio, rispondendo a una domanda sulla possibilità che il conduttore di Non è L'Arena torni a Viale Mazzini. Leggi ...