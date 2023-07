(Di venerdì 7 luglio 2023) Anche la Rai ha svelato il suo palinsesto per la stagione 2023-24. E' ufficiale: saràa raccogliere il testimone di, che ha lasciato la Rai, alla guida di In mezz'ora, la domenica pomeriggio su Rai3. Dal 10 settembre l'ex direttrice del Tg1 condurrà il tradizionale appuntamento della domenica pomeriggio, che avrà una seconda parte, Storie dal mondo, dedicata aage, storie, analisi in profondità. Confermato il trasloco dialla domenica, aldi Che tempo che fa di Fabiopassato a Discovery

Le grandi interviste e i fatti del mondo la domenica pomeriggio su3 doveMaggioni proporrà una nuova formula di In Mezz'ora e In Mezz'ora Storie dal mondo, che sostituiranno i programmi ...Durante la serata, presentata daGiandotti () e Salvo La Rosa (Rtp - Tgs), saranno assegnati i riconoscimenti agli studenti delle isole Pelagie che hanno preso parte al corso di formazione ...Cosa ci sarà sulle retiSenza troppe sorprese, alla presentazione napoletana dei palinsesti, è arrivata la conferma che saràMaggioni a condurre 'In mezz'ora', la domenica pomeriggio su ...

Rai: Monica Maggioni al posto di Lucia Annunziata. Report sostituisce il programma di Fazio Firenze Post

Per Pino due programmi (con la guida dell’Eredità al posto di Insinna); la Maggioni sostituisce l’Annunziata e Report prende la domenica di Fazio. Su Raidue arriva Facci ...La forza delle novità è il motore Rai e l’offerta di fiction per le tre Reti generaliste e la piattaforma RaiPlay nella stagione 2023/2024 si qualifica per ...