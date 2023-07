Rai | Maggioni al posto di Annunziata | entrano Facci e Insegno

(Di venerdì 7 luglio 2023) AGI - Monicaper sostituire Lucia, il ritorno di Pino, la novità di Filippoe le conferme di Damilano e Ranucci. Sono questi alcuni dei volti principali della nuova offerta Rai per la stagione 2023-2024. Il palinsesto è stato presentato nel centro di produzione di Napoli, dove si sono ritrovati i vertici della tv di Stato e i direttori dei Generi. Perc'è un doppio appuntamento: dal 18 settembre al 22 dicembre condurrà 'Il mercante in fiera' nell'access prime time di Rai2 e dal primo gennaio passerà su Rai1 con l'Eredità, aldi Flavio Insinna.prende il testimone dell'alla conduzione di 'In mezz'ora', nel primo pomeriggio della domenica su Rai3. Al format classico si aggiungerà una ...

...per sostituire Lucia Annunziata , il ritorno di Pino Insegno , la novità di Filippo Facci e le conferme di Damilano e Ranucci. Sono questi alcuni dei volti principali della nuova offerta...' Laha un vincolo che è quello di un tetto ai compensi. Questo è un tema ', aggiunge il numero ...E REPORT PER IL DOPO ANNUNZIATA - FAZIO. BORTONE RADDOPPIA Rai3 prova a ripartire e in ...3, per prima, ha cambiato completamente pelle. I primi a varcare la porta sono stati Fabio ... ogni domenica) arriva al suo posto l'ex direttrice del Tg1, Monica. Via dal sabato Massimo ...

Torna in Rai Pino Insegno con due programmi ... Confermato Damilano, con Il cavallo e la torre. Monica Maggioni raccoglie il testimone di Lucia Annunziata, la domenica pomeriggio su Rai3. Report ...AD Roberto Sergio: “Offerta più pluralista che in passato. 30 nuovi programmi” "Abbiamo fatto un grande sforzo per aggiungere, innovare, sperimentare e mettere a punto palinsesti arricchiti di persona ...