Rai | l’ad Sergio | “Berlinguer voleva striscia quotidiana | non era possibile”

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 7 luglio 2023) (Adnkronos) – "Ho incontrato Biancasabato scorso, lei mi ha rappresentato che da tempo si sentiva un po' a disagio, che nonproseguire con la puntata unica del martedì ma avrebbe voluto fare una. Tutto questo in questo momento non erafarlo né modificarlo, e quindi con dispiacere ma anche con un rapporto assolutamente cordiale tra me e lei, Bianca ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita e professionale". Così Roberto, amministratore delegato Rai, in conferenza stampa alla presentazione dell'offerta Rai 2023-2024 nel Centro produzione di Napoli, rispondendo a una domanda sull'addio di Biancae il suo passaggio a Mediaset. "Il martedì di Rai3 è in via di definizione. Ci siamo presi il tempo ...