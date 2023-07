Rai | come saranno i palinsesti sul fronte intrattenimento? L’ipotesi D’Urso non esiste Amadeus ‘domina’ | Pino Insegno parte in quarta | certezze Conti-Clerici-Carlucci

(Di venerdì 7 luglio 2023) Fiorello sinonimo di. Reduce dal successo di “Viva Rai2!” ma con un futuro avvolto ancora nei “forse” e nei dubbi che prescindono dalla volontà della Rai. Neipresentati alla stampa non figura infatti il “mattin-show” su Rai2: “Grazie a Rosario, ha fatto un programma incredibile, uno dei programmi più moderni e innovativi, credo che sia una formula incredibilmente nuova”, ha spiegato l’ad Roberto Sergio prima di arrivare al punto: “Fiorello non c’è in questo appuntamento di oggi perché c’è un tema non ancora risolto che è legato a Via Asiago 10, che è la strada con la sede della Rai ma ci sono anche dei condomini. Cercheremo di trovare una soluzione, una sintesi. Cerchiamo di trovare una soluzione per novembre perché la Rai ci tiene e farà di tutto. Fiorello è un grande uomo Rai”. Una soluzione non facile ma necessaria per ...

È una cosa che l'azienda vuole fortemente, che non sono in grado di dire se accadrà ma faremo di tutto perché possa accadere', ha aggiunto Sergio.

Ufficializzato Report al posto di Fazio, due programmi per Pino Insegno, Nunzia De Girolamo in prima serata il lunedì. Facci avrà una striscia su Rai2. Problemi per con i condomini di via Asiago per ...