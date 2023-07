Ragazzina di 11 anni colpita alla testa da un pallino di piombo

La sera di sabato 1 luglio, unadi 11stava giocando serenamente in un parco pubblico nel quartiere Corea di Livorno, quando purtroppo è stata colpita alla testa da un pallino. Inizialmente, sembrava che il proiettile ...... tra la presentazione di un finalista e l'altro, si scopre essere statoaddietro dardeggiante ... con l'impellente interrogativo: che ne sarà dellaquando lei non ci sarà più Trenta ...Prima di approdare al cinema, Francesca Rivelli (questo il suo vero nome) era solo una'piccola e impaurita'. 'Ho perso mio padre che non avevo neanche 12, mi sono affacciata alla vita ...

Incidente a Gragnano, bambina di 8 anni muore in ospedale ilmattino.it

Leonardo La Russa, il figlio di Ignazio, è stato denunciato da una ragazza di 22 anni. La giovane si è rivolta alla Procura di Milano per un episodio di violenza che risalirebbe allo scorso 18 Maggio.Incidente alle ore 8 ad Ancona in via Flaminia, due vetture incidentate. Sul posto la Croce Gialla Traffico in tilt questa mattina attorno alle ore 8 in via Flaminia ad Ancona per un tamponamento che ...