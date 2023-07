Quirinale | giovedì 13 luglio Consiglio supremo di Difesa**

(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Si terràprossimo, 13, al Quirinale, alle 17, la riunione deldi Difesa, che si doveva tenere il 13 giugno, rinviata a causa del decesso di Silvio Berlusconi. All'ordine del giorno un'informativa aggiornata sulla guerra in Ucraina e sulle altre principali aree di crisi nel mondo; sulle implicazioni della congiuntura internazionale per l'Italia; sulle questioni relative alla gestione dei flussi migratori, nel breve termine e in proiezione futura. Inoltre, ilaffronterà il tema dello stato di efficienza delle Forze armate e del processo di riforma e ammodernamento dello Strumento militare, anche alla luce dei principali programmi di investimento nella difesa e della complessiva politica industriale del Paese.

...on 14 Luglio 2022 15 Luglio 2022 Author Redazione Il premier Draghi ha raggiunto ilper ... tutto pronto per il Raduno delle Vele d'Epoca:alle 17.30 il taglio del nastro Posted on 8 ......il grande gradimento ottenuto dalla partecipazione alla famosa rassegna "I Concerti del... E sempre nell'ambito dei percorsi formativi in collaborazione con il Camerino Festival,13 ...E' quanto fa sapere il. Domani, "il Presidente Mattarella incontrerà, allo Stadio ... Mattarella si trasferirà, quindi, a Punta Arenas dove,6 luglio, visiterà il Forte Bulnes, il ...