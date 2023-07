Quinta puntata de La Ragazza e L’Ufficiale | trame episodi 7 luglio |  due morti eccellenti per Seyit

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 7 luglio 2023) Lade Laandrà in onda stasera 7. Su Canale5 un nuovo appuntamento, come sempre composto da tre. La storia ruota intorno all’intenso e travagliato amore tra Kurt, figlio maggiore di una famiglia turca di Crimea, e Sura, figlia più giovane di una nobile famiglia russa. I due si incontrano e si innamorano perdutamente, a prima vista, ad una festa. Ma la storia d’amore trae Sura vivrà molti tormenti: verrà ostacolata dalle famiglie fino allo scoppio della prima guerra mondiale durante la quale Kurt sarà chiamato a combattere e verrà anche dato per morto in battaglia. Di seguito le anticipazioni di stasera. Nel primo, il numero 1×13: Sura scrive una lettera alla sorella Valentina ...