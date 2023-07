Quella «dolce morte» è da condannare

Leggi su panorama

(Di venerdì 7 luglio 2023) Nel 2018, Alessandra Giordano ha scelto il suicidio assistito, in una clinica svizzera. Ma non era malata terminale. Ora la giustizia ha ribaltato la sentenza che aveva assolto il presidente dell’associazione per l’eutanasia che l’aveva «istigata» nella sua decisione. Panorama aveva rivelato la vicenda. «Grazie a mamma e alla famiglia, un bacio ai miei nipoti. Spero che possiate ritrovare la pace. Un abbraccio a tutti!». Ventisette marzo 2019, qualche minuto dopo mezzogiorno: Alessandra Giordano è in una stanza della clinica svizzera Dignitas. Invia al fratello un messaggio. L’ultimo. Poi butta giù un intruglio letale a base di sodio pentobarbitale. Il suo viaggio dellaa Zurigo è un caso giudiziario clamoroso. Dopo essere stato assolto in primo grado, Emilio Coveri, presidente di Exit Italia, associazione che promuove l’eutanasia, viene condannato in appello a ...