'Lukashenka si affanna a dimostrare che ha in mano la nazione, ma chi gli sta attorno e anche i cittadini sanno che senza Vladimircontrollerebbe nulla', dice al Foglio Tikhanovskaya, che ...Ma, dice Lukashenko,pianifica una vendetta.immediata, almeno. Anche per questo, quindi, Prigohzin "è a San Pietroburgo" secondo il presidente bielorusso, magari nella residenza in cui ...sappiamo dove sia Evgenij Prigozhin , dove sia Sergej Surovikin , che cosa succederà a quel che ... nonché autore di oltre 25 libri sulla Russia tra cui Le guerre di: dalla Cecenia all'...

"Putin non ucciderà Prigozhin", la 'promessa' di Lukashenko Adnkronos

Luciano Violante, già presidente della Camera e della Commissione Antimafia: la democrazia comporta anche dei “costi”, ma lo abbiamo ormai dimenticato anche per disinteresse, ...Lukashenko: "Prigozhin è a San Pietroburgo". Il Cremlino: "Non seguiamo i suoi movimenti". Il giallo della casa ...