Puntata dopo puntata | il sequel di Sex And The City in onda su Sky evidenzia le sue falle e ottiene il rischioso effetto déjà-vu

Leggi su iodonna

(Di venerdì 7 luglio 2023) Carrie Bradshaw e le sue sodali continuano a deliziare il pubblico di And Just Like That 2 con nuove avventure. Il quarto episodio – disopinibile su NOW e instasera alle 21.15 su Sky Serie, dal titolo Viva – ruota attorno alla apparente esplorazione di nuove frontiere. In realtà, si tratta solo di un-vu travestito da novità. E il trito e ritrito pare essere diventato l’elemento imprescindibile deldi quella pietra miliare della serialità che è stato Sex And The. ...