Pulisic-Morata | il Milan fiuta il doppio colpo Ufficiale Romero

(Di venerdì 7 luglio 2023) Rossoneri molto attivi sul mercato. Dopo esserci concentrati sul centrocampo con l’acquisto di Loftus-Cheek, adesso aello sono al lavoro per potenziare l’attacco per il quale si tenta l’accoppiatache sembra vicina a a comporsi.: ILINSISTE In questo momento è il 29enne statunitense del Chelsea quello più vicino ai rossoneri. Ilvuole fortemente il giocatore e sta intensificando i contatti con il Blues per arrivare a dama. Il ds Furlan ha messo sul piatto una nuova offerta, decisamente superiore alla prima, che dovrebbe risultare decisiva. Si parla di 22 milioni contro i 14 proposti in precedenza. Gli inglesi, nonostante abbiano sempre chiesto 25 milioni, sono disposti ad accettarla, permettendo così a mister Pioli ...

I l Milan si concentra suma non accantona l'idea Yunus Musah del Valencia, dopo aver chiuso per Loftus - Cheek e aver sondato Singo. Incognite Vlahovic e Chiesa per la nuova Juve, ...Ma i movimenti in attacco non si limitano a: il Milan ha offerto ad Alvaroun quadriennale da 4 milioni di euro a stagione. Lo spagnolo, che ha ancora tre anni di contratto con l'...Proposto un quadriennale aMa i movimenti in attacco non si limitano a: il Milan ha offerto ad Alvaroun quadriennale da 4 milioni di euro a stagione . Lo spagnolo, che ha ...

Milan, Pulisic è in pugno: offerti al Chelsea 20 milioni più bonus Sky Sport

L'americano spinge per lasciare Londra e trasferirsi in rossonero: possibile accordo con il Chelsea. Morata costa ancora troppo ...Il presidente del Psg Al Khelaifi mette spalle al muro Mbappé: o rinnova subito o va via. Il suo erede potrebbe essere Osimhen ...