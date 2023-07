PSG | ecco Skriniar | è ufficiale

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 7 luglio 2023) (Adnkronos) – Mancava solo l’ufficialità, ora c’è anche quella: Milanè un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Il difensore slovacco, classe 1995, lascia l’Italia dopo sei stagioni con la maglia dell’Inter e firma un contratto fino al 30 giugno 2028 con il club campione di Francia. Milan, da giocatore del PSG, ha rilasciato al sitodei transalpini le sue dichiarazioni: “Gli ultimi mesi non sono stati facili per me. Ero infortunato e avevo un problema alla schiena, ma ora mi sento davvero bene. Ho giocato due partite con la Slovacchia, quindi sono pronto. Da quando ho superato l’infortunio non ho smesso di allenarmi, quindi sono al 100%, forse anche di più. Quando un club come il Paris Saint-Germain vuole ingaggiarti, devi prendere rapidamente una decisione. So che è una delle migliori squadre al ...