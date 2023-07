PSG | Asensio | «Spero di vincere tanti trofei e darò tutto per il club»

(Di venerdì 7 luglio 2023) Marco, giocatore del PSG, ha parlato ai microfoni ufficiali deldopo la firma con il suo nuovo. Le dichiarazioni Marco, giocatore del PSG, ha parlato ai microfoni ufficiali deldopo la firma con il suo nuovo. LIGUE 1 – «Questo è un grande campionato: molto fisico ma con giocatori di talento. Tutti sanno che i giocatori francesi hanno tanta qualità. A me piace avere palla, fare assist e gol. Punti di forza? Sono il tiro e la visione penso. Sono molto determinato e penso sia anche importante il legame tra squadra e tifosi: l’atmosfera dello stadio è fantastica qui. Sono molto felice di unirmi al Paris Saint-Germain. Non vedo l’ora di scoprire la città, di incontrarvi tutti e di imparare il francese.di ...

Marcoè diventato in queste ore ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint - Germain . Il ...grafica del noto media Bleacher Report Football i due calciatori abbiano sì la maglia del...... il primo trofeo Silvio Berlusconi è dominio di Monza e Milan (what else), Al - Khelaifi è nei guai ma ilcontinua a comprare calciatori (tocca ad) e le agenzie battono bandiera rossa e ...Piace Pereyra", ufficiali gli arrivi di Skriniar eReal Madrid, ufficiale Arda Guler: tutti gli acquisti all'estero Il calendario della Serie A 2023 - 24 Serie A, il tabellone del mercato:...

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il PSG ha ufficializzato l’arrivo di Marco Asensio. Lo spagnolo, accostato anche al Milan, si è presentato ai canali ufficiali del club Il PSG ha ufficializzato l’arrivo di Marco Asensio. Lo spagnolo, ...