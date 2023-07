Provaci ancora | Elly

Leggi su tpi

(Di venerdì 7 luglio 2023) L’ultima coltellata, in ordine di tempo, è stata quella del governatore della Campania Vincenzo De Luca: «Vedo gente che va in giro a fare cortei… Vedo nullità assolute promosse al rango di dirigenti nazionali….”. Fino all’affondo sul vero bersaglio,Schlein: «Anche lei è al terzo mandato, praticamente una cacicca ante litteram». Così la neosegretaria del Pd, dopo pochi mesi di leadership si ritrova di nuovo nel mirino, attaccata da tutti i fronti. Ad esempio da Matteo Renzi, che la irride sul salario minimo (una medaglia, ovvio). Poi dalla minoranza gueriniana (nel senso di Lorenzo Guerini, ex ministro della Difesa) per la linea tenuta sulla pace per la guerra in Ucraina (un problema serio, purtroppo). Quindi da molti media per alcune scelte eccentriche e non politiche (l’armocromia, una fidanzata che parla e pensa con la sua testa). Infine dai cattolici per ...