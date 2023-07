Prossimo turno Serie A 2022 23

(Di venerdì 7 luglio 2023) : date e partite in programma LaA 2023/24 aprirà i battenti con la 1ª giornata di campionato che sarà l’inizio di una lunga stagione. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel CalendarioA 2023/24, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma deldel torneo. 1ª Giornata (19-21 agosto 2023) Sabato 19 agosto Ore 18.30, EMPOLI-VERONA (DAZN)Ore 18.30, FROSINONE-NAPOLI (DAZN)Ore 20.45, GENOA-FIORENTINA (DAZN)Ore 20.45, INTER-MONZA (DAZN/SKY) Domenica 20 agosto Ore 18.30, ROMA-SALERNITANA (DAZN)Ore 18.30, SASSUOLO-ATALANTA (DAZN)Ore 20.45, LECCE-LAZIO (DAZN/SKY)Ore 20.45, UDINESE-JUVENTUS (DAZN) Lunedì 21 agosto Ore 18.30, TORINO-CAGLIARI (DAZN/SKY)Ore 20.45, BOLOGNA-MILAN (DAZN)

La Lega Serie A ha diffuso la programmazione delle prime quattro giornate delcampionato. ... Il derby Inter - Milan, nel quarto, si giocherà sabato 16 settembre alle ore 18. Ecco, in ......va dalla quinta alla diciannovesima giornata verrà reso noto il6 settembre . Il 20 dicembre si procederà con il delineare le giornate dalla ventesima alla ventinovesima.

Ecco orari e date delle partite dei primi quattro turni del prossimo campionato: i bianconeri debuttano domenica 20 agosto a Udine