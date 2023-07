Pronti 300mila soldati | i tre piani Nato per Europa e Ucraina

Leggi su iltempo

(Di venerdì 7 luglio 2023) Treper la difesa dell'con "". Il segretario generale dellaJens Stoltenberg, in conferenza stampa a Bruxelles, illustra i temi del summit dell'Alleanza atlantica a Vilnius, in Lituania, la settimana prossima. Nel vertice "faremo altri grandi passi per rafforzare la nostra difesa e la deterrenza, con tre nuoviregionali di difesa, per contrastare le due maggiori minacce alla nostra Alleanza, la Russia e il terrorismo", afferma Stoltenberg. In particolare, "avremo un piano per il Nord, l'Atlantico e l'Artico, un piano per il Centro, che coprirà l'Centrale e il Baltico, e un altro per il Mediterraneo e il Mar Nero. Per eseguire questimetteremo...