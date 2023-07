Processo Open Arms | in aula vanno in scena gli attacchi contro Salvini

... "to Dimissioni". Ho pensato che, oltre all'infausta campagna promozionale, la canicola estiva ... "In undi parti non è consueto che la parte pubblica chieda l'archiviazione e il giudice ...L'attore Richard Gere sarà sentito alArms il prossimo 6 ottobre. E' stato deciso oggi nel corso dell'udienza del dibattimento che vede imputato il ministro Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio.L'attore Richard Gere sarà sentito il 6 ottobre come teste di parte civile alArms , in corso a Palermo, che vede imputato il ministro Matteo Salvini , accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per avere impedito lo sbarco di un gruppo di ...

Processo Open Arms, Richard Gere sarà ascoltato come teste: riferirà sulle condizioni dei migranti a bordo TGCOM

L'attore Richard Gere sarà sentito il 6 ottobre come teste di parte civile al processo Open Arms. È stato deciso oggi nel corso dell'udienza del dibattimento che vede imputato il ministro Matteo ...PALERMO (ITALPRESS) – E’ stata fissata per il prossimo 15 settembre la nuova udienza del processo Open Arms, che vede tra gli imputati Matteo Salvini. L’accusa per l’ex ministro dell’Interno riguarda ...