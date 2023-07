Processo Luca Attanasio | il padre | “Indecoroso il comportamento dello Stato | forte con i deboli e debole con i forti”

(Di venerdì 7 luglio 2023) “Una grande amarezza quella di constatare l’assenzaitaliano.” Queste le parole di Salvatoreuscendo dal tribunale di Roma, dove si è svolta la terza udienza preliminare, ultima occasione per lodi costituirsi parte civile, delsul triplice omicidio nei confronti di due funzionari del Programma alimentare mondiale (Pam) accusati di non aver garantito la sicurezza a, l’ambasciatore italiano nella Repubblica del Congo, al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo, rimasti uccisi durante un’imboscata lungo la route nationale 2 tra Gomae Rutshuru, il 22 febbraio 2021. “Unocon icon i...

I familiari di Luca Attanasio non saranno parte civile nel processo per la morte dell'ambasciatore che vede imputati due funzionari del Programma alimentare mondiale, dell'Onu. In apertura di udienza ...Al processo per l’uccisione dell’ambasciatore d’Italia in Congo, Luca Attanasio, di Limbiate, lo Stato Italiano non sarà parte civile. All’udienza di oggi davanti al Gup del Tribunale di Roma, era ...