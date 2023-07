Processo ginnastica | lo psicologo Gatti | “Da atlete nessuna lamentela su frasi offensive”

(Di venerdì 7 luglio 2023) Nella terza udienza delsportivo sul caso dei presunti abusi alle azzurre dellaritmica a parlare è anche Mauroe mental coach. “Nel corso dei miei colloqui a Desio ho riscontrato una situazione nei canoni della normalità. Nella mia permanenza lì ho trovato un ambiente serio e professionale. Dall’ascolto delle ragazze non ho mai appreso un disagio legato ad un atteggiamento delle allenatrici nei loro confronti. Se ho avuto notizia dida parte delle ragazze? Non ho registrato alcuna lamentala. E non ho mai avuto alcuna notizia dalle ragazze di problemi legati alla pesatura, né atteggiamenti vessatori”. Così, che da tempo collabora con le nazionali diin riferimento al ...

Centofanti oggi, 7 luglio, è stata chiamata a testimoniare all'udienza del Tribunale federale nazionale nell'ambito del processo sportivo contro Emanuela Maccarani e Olga Tishina, accusate da Nina

Nella terza udienza del procedimento sportivo in Tribunale federale Centofanti difende l’allenatrice dalle accuse di maltrattamenti ...Faccia a faccia in aula tra l’ex campionessa di ginnastica Nina Corradini e Emanuela Maccarani. Ribadite punto per punto le accuse mosse in passato. La difesa dell’ex direttrice dell’Accademia di Desi ...