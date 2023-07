Processo Attanasio | stralciate le posizioni dei due imputati Udienza rinviata al 14 settembre | si discuterà dell’immunità di Rocco Leone

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il giudice per le indagini preliminari ha stralciato la posizione del funzionario del Programma Alimentare Mondiale,, nell’ambito delitaliano sul triplice omicidio dell’ambasciatore italiano in Repubblica Democratica del Congo, Luca, del carabiniere di scorta, Vittorio Iacovacci, e dell’autista del Pam Mustapha Milambo. Tutto rinviato al 14, però, dato che la difesa diha eccepito l’immunità diplomatica in quanto dipendente dell’organizzazione internazionale nell’esercizio delle proprie funzioni. L’è iniziata intorno alle 10 di oggi, venerdì 7 luglio, alla presenza dei familiari delle due vittime italiane e dei loro avvocati. Un’che, come preannunciato da Ilfattoquotidiano.it, ha visto i ...

Leggi Anche, chiesto ilper due dipendenti Onu La vicenda L'ambasciatore italiano Lucaera stato vittima del triplice omicidio avvenuto il 22 febbraio 2021 in Congo , in ...A comunicarlo è stato il legale della famiglianell'apertura dell'udienza preliminare: l'... I familiari dell'ambasciatore non sono più parte civile ed escono quindi dalin corso a ...È attesa per oggi, infatti, la decisione del governo sulla costituzione di parte civile nelLuca, che vede imputati due funzionari del Pam, il Programma alimentare mondiale, ...

Diversa la scelta per l’altra vittima, il carabiniere Vittorio Iacovacci che restano parti civili nel procedimento: “Vogliamo la verità” ...Resta parte civile la famiglia del carabiniere Vittorio Iacovacci. I familiari di Luca Attanasio non saranno parte civile nel processo per la morte dell’ambasciatore che… Leggi ...