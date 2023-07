Prigozhin | tra parrucche e barbe finte | i mille volti del Capo della Wagner

(Di venerdì 7 luglio 2023) su Tg. La7.it - Non le pistole e nemmeno gli arsenali. Non i pacchi di denaro e nemmeno i lingotti d'oro. A destare curiosità tra le tante cose ritrovate nella residenza di ...

Non le pistole e nemmeno gli arsenali. Non i pacchi di denaro e nemmeno i lingotti d'oro. A destare curiositàle tante cose ritrovate nella residenza di, durante le perquisizion i delle forze armate russe, sono state, senza dubbio, le parrucche . A tal punto che il gruppo Wagner è intervenuto ...L'obiettivo è chiaro: dipingerecome una sorta di oligarcavizi e lussi, infangarlo e ridicolizzarlo agli occhi dei russi. L'opposto dell'immagine di guerriero duro e puro e di crociato ...In effetti,fine febbraio e inizio marzo dello scorso anno il cambio contro il dollaro era ... Da quando le milizie Wagner hanno minacciato la marcia su Mosca, guidate da Evgenij, il rublo ...

