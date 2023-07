Prezzi benzina e diesel | viaggi estivi al sicuro | niente stangata

Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi in saliscendi (ieri in discesa dopo i precedenti aumenti), si registra un rincaro da parte di IP suiraccomandati die diesel (...Quanto al servito, per lail prezzo medio praticato rimane a 1,985 euro/litro con gli impianti colorati contra 1,918 e 2,062 euro/litro (no logo 1,890). La media del diesel servito resta a 1,829 euro/litro, con ...Nel documento diffuso a chiusura delle indagine, l'Autorita' rileva: "Rispetto al resto dell'Ue, l'Italia e' tra i Paesi in cui ial dettaglio die gasolio sono piu' alti: cio' e' ...

Carburanti, prezzi oggi benzina al ribasso Adnkronos

Caro-voli: il Governo è pronto a far intervenire l'Antitrust se non saranno garantiti trasparenza e un abbassamento dei costi.Oggi tornano subito a scendere le quotazioni dei prodotti raffinati, movimento al ribasso anche sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi di benzina. Poco mosse le medie nazionali dei pre ...