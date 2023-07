Prestazioni occasionali 2023 | tornano i voucher in vendita da tabaccai e poste

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 7 luglio 2023) Iper le(libretto di famiglia) si potranno acquistare di nuovo dalo, oltre che in Posta. Lo spiega chiaramente il Decreto Lavoro convertito in legge, in gazzetta dal 3 luglio scorso. Una novità che consentirà anche ai lavoratori di essere pagati in questi negozi per la prestazione svolta con libretto di famiglia. Come si faceva una volta. Novità in più, rispetto a quella che aumenta la soglia massima deia 15 mila euro per le aziende del settore terme, fiere eventi e parchi divertimento. Ecco in breve cosa cambia e dove poter acquistare iper le nuove. ...