Presentati i palinsesti Rai…ma Fiorello non c’è! L’amministratore delegato spiega perchè

Le grandi novità nei nuovidella Raioggi a Napoli , riguardano sicuramente i programmi di approfondimento. Nuovi innesti, cambiamenti di collocazione e conferme che fanno fronte anche ad alcuni 'addii ...E' una delle conferme nei2023/24 della Rai,stamani a Napoli. L'attuale direttrice del Tg1, dunque, prenderà il timone del programma in onda la domenica pomeriggio, che torna ...Fiorello sinonimo di intrattenimento . Reduce dal successo di ' Viva Rai2! ' ma con un futuro avvolto ancora nei 'forse' e nei dubbi che prescindono dalla volontà della Rai. Neialla stampa non figura infatti il 'mattin - show' su Rai2: 'Grazie a Rosario, ha fatto un programma incredibile, uno dei programmi più moderni e innovativi, credo che sia una ...

Presentati i nuovi palinsesti RAI Spot and Web

Imbarazzo tra i presenti. De Luca show durante la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai per la stagione 2023/2024 a Napoli. Il presidente della Regione Campania ha infatti colto la palla al balzo ...Presentata oggi, 7 luglio, la nuova offerta di Film, Fiction e Serie Tv in arrivo sulle reti Rai per la prossima stagione 2023/2024. Scopriamo insieme tutta la programmazione in onda su Rai1, Rai2 e R ...