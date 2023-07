Prenotano una vacanza all inclusive nel Gargano | ma non pagano | coppia denunciata per truffa da un’agenzia viaggi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) Hanno trascorso due settimane in un villaggio turistico senza pagare. È successo nel, a Peschici: marito e moglie hanno raggirato, la Ambra Tours Srl di Campodarsego (Padova) e ora sono accusati di. Si tratta di Omar Marangon, 46 anni e di Samantha Volpato di 43, con loro c’era anche il figlio. I fatti risalgono all’anno scorso. Secondo quanto riportato dal Gazzettino, Volpato si era recata in agenzia per prenotare un pacchetto allda usare tra il 7 e il 21 agosto 2021 all’hotel village Maritalia: unada 5.194 euro. La 43enne ha consegnato tutti i documenti di identità e promesso che due giorni dopo avrebbe inviato un bonifico di acconto di 2.500 euro, ma questi soldi non sono mai stati versati. Da quel momento è iniziata la ...