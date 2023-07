Prende per sbaglio l' antistaminico del cane e rischia grosso | il suo corpo reagisce così

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 7 luglio 2023) Una donna ha assunto pergli antistaminici del suo: ecco come ha reagito il suoai medicinali per animali Purtroppo il 4 luglio è un giorno bello e brutto per gli americani. Dal un lato si onora l'Indipendenza, pertanto è giusto celebrarla, dall'altro - chi ha animali in casa lo sa, i fuochi d'artificio dei festeggiamenti sono deleteri per i poveri pelosetti che soffrono tantissimo in quell'occasione (un po' come accade qui in Italia per il Capodanno). I cani in particolare passano il Giorno dell'Indipendenza nascosti sotto i letti o in braccio ai loro padroni che fanno di tutto per tranquillizzarli. Proprio per questo accade spesso che venga dato loro qualcosa come calmante. Chloe, nota come @chloebluffbakes su TikTok, ad esempio, dà al suoun farmaco. E l'ha ...