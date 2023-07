Premio Strega 2023 | vince ‘Come d’aria’ di Ada D’Adamo

(Di venerdì 7 luglio 2023) (Adnkronos) – Ada d'Adamoilcon il libro autobiografico 'Come D'Aria' (Elliot), che conquista 185 voti. La proclamazione è avvenuta al Ninfeo di Villa Giulia a Roma. 'Come d'aria' aveva già vinto ilOff, votato da lettori forti, collaboratori di case editrici, operatori culturali, traduttori, editor e le riviste letterarie. Ada D'Adamo, autrice esordiente, è morta all'età di 55 anni il 1 aprile scorso, due giorni dopo essere entrata nella dozzina dello. 'Come d'aria' è un libro che fruga dentro il cuore del lettore, sostiene Elena Stancanelli, presentatrice del libro al. Serviva la lingua esatta e implacabile di questa scrittrice per riuscire a sostenere un sentimento tanto ...

La premiazione in diretta su Rai3 Il2023 sarà assegnato questa sera da una giuria di 660 votanti composta da 400 Amici della domenica (come si chiama la giuria storica del) ai quali si aggiungono 220 voti espressi ...Opera prima della scrittrice, esperta di teatro e danza contemporanea, è tra i 12 libri candidati al, la cui cinquina verrà decisa a Benevento mercoledì prossimo. In molti ipotizzano in ...

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Ada d'Adamo vince il Premio Strega 2023 con 185 voti per il suo memoir Come D'Aria (Elliot). A ritirare il premio Alfredo Favi, marito della scrittrice morta il primo aprile ...È «Come d’aria» di Ada d’Adamo, edito da Elliot, il libro vincitore del Premio Strega 2023. Al secondo posto, dopo una sfida combattuta, «Mi limitavo ad amare te» (Feltrinelli) di Rosella Postorino.