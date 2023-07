Premio Strega 2023 | vince ‘Come d’aria’ di Ada D’Adamo

È Ada d'Adamo a vincere il2023 grazie a Come D'Aria , struggente romanzo d'esordio che parla di amore materno, malattia e affetti che superano ogni ostacolo. La vittoria, ottenuta con 185 voti, arriva postuma, ...Come d'aria di Ada D'Adamo (Elliot) è il libro vincitore della 77esima edizione del, il più prestigioso riconoscimento letterario italiano, promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e dal Liquore. La proclamazione è avvenuta, come da consuetudine al ...QUARTOPOSTUMO - È la quarta volta che ilviene attribuito postumo: prima di Ada D'Adamo, era stato assegnato a Giuseppe Tomasi di Lampedusa , con Il Gattopardo (1959), Maria ...

Ada d'Adamo supera tutti e vince lo Strega 2023 Agenzia ANSA

Ha conquistato tutti Ada d'Adamo, abruzzese d'origine, con il suo potente libro d'esordio Come D'Aria (Elliot) che l'ha portata alla vittoria del Premio Strega 2023 con 185 voti. (ANSA) ...Dopo un testa a testa con Rossella Postorino, autrice di "Mi limitavo ad amare te", Ada d'Adamo si è aggiudicata il premio Strega 2023, con "Come d'aria", dopo essersi ...