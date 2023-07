Premio Strega 2023 | vince ‘Come d’aria’ di Ada D’Adamo

ROMA " Serata indimenticabile al Museo etrusco di Villa Giulia, giardini affollati come ai vecchi tempi. Una gara che scuote ildalle fondamenta portando sul podio il libro di una scrittrice morta da poco e un piccolo editore. Negli annali delsi riparte da qui, dalla vittoria di Ada d'Adamo . Per quindici ...'Come d'aria' di Ada D'Adamo, pubblicato dalla casa editrice Elliot, ha vinto il2023, dopo aver vinto loOff e loGiovani. Anche oggi, come in quelle occasioni, a ritirare ilè stato Alfredo Favi, marito di Ada, perché lei è scomparsa il 1° ...Il Ninfeo ciarla. Ha atteso la proclamazione del romanzo vincitore della settantasettesima edizione del, Come d'aria di Ada d'Adamo , con un'apprensione allegra. Pochi gli ottuagenari, numerosi gli splendidi cinquantenni, non radi i trentenni. Niente buffet (era quello che richiamava gli ...

D'Adamo ha prevalso con 185 voti su Rosella Postorino, arrivata seconda a 170 voti con "Mi limitavo ad amare te, edito da Feltrinelli. A seguire con 75 voti ...Ha conquistato tutti Ada d'Adamo con il suo potente libro d'esordio Come D'Aria (Elliot) che l'ha portata alla vittoria del Premio Strega 2023 con 185 voti. (ANSA) ...