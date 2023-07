Premio Strega 2023 | vince Ada D’Adamo

Il2023 va a Come d'aria di Ada D'Adamo, la scrittrice morta lo scorso 1° aprile, appena due giorni dopo l'arrivo della notizia che il suo libro era entrato tra i dodici semifinalisti. Il ...'Ho votato i libri, ora proverò a leggerli" ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano durante la cerimonia di premiazione della 77esima edizione del. Parole, quelle del titolare del dicastero di Via del Collegio Romano (uno dei giurati chiamati ad eleggere il vincitore tra i dodici finalisti) che hanno spiazzato in primis Geppi ...'Come d'aria', il romanzo autobiografico di Ada D'Adamo, ha vinto il2023. Il riconoscimento, assegnato postumo, è stato consegnato questa sera al marito Alfredo Favi, l'editrice Loretta Santini e la giornalista e scrittrice Elena Stancanelli, al termine ...

Presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, a Roma, “Come d'aria” di Ada D’Adamo vince il Premio Strega 2023, con 185 voti.Siparietto alla serata di premiazione del Premio Strega con il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. "Voglio dire di leggere, che è una cosa fondamentale - ha detto il ministro - che ti fa ...