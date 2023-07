Premio Strega 2023 | il romanzo vincitore è ”Come d’aria” della scrittrice Ada D’Adamo

La premiazione in diretta su Rai3 Il2023 sarà assegnato questa sera da una giuria di 660 votanti composta da 400 Amici della domenica (come si chiama la giuria storica del) ai quali si aggiungono 220 voti espressi ...Opera prima della scrittrice, esperta di teatro e danza contemporanea, è tra i 12 libri candidati al, la cui cinquina verrà decisa a Benevento mercoledì prossimo. In molti ipotizzano in ...Lo scrittore pugliese Gianrico Carofiglio , ex magistrato e politico,, autore di ' Testimone inconsapevole ' e ' La misura del tempo ', si è aperto ai microfoni de Il Corriere della Sera . Nel corso dell'intervista lo scrittore 62enne ha ripercorso alcuni ...

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Ada d'Adamo vince il Premio Strega 2023 con 185 voti per il suo memoir Come D'Aria (Elliot). A ritirare il premio Alfredo Favi, marito della scrittrice morta il primo aprile ...È «Come d’aria» di Ada d’Adamo, edito da Elliot, il libro vincitore del Premio Strega 2023. Al secondo posto, dopo una sfida combattuta, «Mi limitavo ad amare te» (Feltrinelli) di Rosella Postorino.