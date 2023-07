Premio Strega 2023 | il libro vincitore è ”Come d’aria” della scrittrice Ada D’Adamo

Ada d'Adamo vince il premio Strega 2023 Agenzia ANSA

(Adnkronos) - Ada d'Adamo vince il Premio Strega 2023 con il libro autobiografico 'Come D'Aria' (Elliot), che conquista 185 voti. La proclamazione è avvenuta al Ninfeo di Villa Giulia a Roma. 'Come ...(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Ada d'Adamo vince il Premio Strega 2023 con 185 voti per il suo memoir Come D'Aria (Elliot). A ritirare il premio Alfredo Favi, marito della scrittrice morta il primo aprile ...