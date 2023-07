Premio Strega 2023 | Ada D’Adamo morta lo scorso aprile vince con il libro Come d’aria

(Di venerdì 7 luglio 2023) Adaha vinto il prestigioso, il riconoscimento letterario più importante in Italia, per il suo”; la scrittrice, scomparsa all’età di 55 anni lo, ha lasciato un’eredità significativa nel mondo della letteratura: scopriamo tutti i dettagli, quali erano gli altri liberi in concorso e i dettagli sul...

Spopola su Twitter un video del ministro della Cultura Giuliano Sangennaro: alla serata dello, spiega che leggerà i libri dopo aver votato come giurato"Proverò a leggerli" rischia di diventare la frase simbolo dell'estate. La dice il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a Geppi Cucciari in diretta tv, su Rai3, alla premiazione dello, riferendosi ai romanzi finalisti. C'è un problema: il ministro quei libri li ha votati, fa parte della giuria. Quando la conduttrice Geppi Cucciari abbozza un: "Quindi non li ha. Abbonati ...Ada D'Adamo ha vinto il2023 con il libro Come d'aria (Elliot), morta il 1° aprile 2023, due giorni dopo essere entrata nella dozzina del, presentata da Elena Stancanelli. Il ...

