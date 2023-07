Premio Regione Imprenditoriale al Friuli Venezia-Giulia | Fedriga | “Significativo”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 7 luglio 2023) BRUXELLES – “Si tratta di un riconoscimento particolarmente, perché testimonia come lasia impegnata nella costruzione di un sistema territoriale sostenibile e proiettato nella transizione digitale e in quella ecologica; il tutto avendo la capacità di accedere ai fondi europei che rappresentano un’opportunità strategica per poter finanziare quelle azioni necessarie a supportare cittadini e imprese a fronte dei cambiamenti, in primis tecnologici e climatici, con i quali dobbiamo saperci confrontare, in un contesto globale in cui l’Occidente democratico non deve essere dipendente sul piano energetico e della tecnologia digitale da stati guidati da regimi dittatoriali”. Lo ha detto a Bruxelles il governatore Massimilianoin occasione del conferimento del...