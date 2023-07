Prelemi affiatati Pierpaolo svela tre cose che ama fare con Giulia Lo sketch FOTO

(Di venerdì 7 luglio 2023)Pretelli eSalemi l’esilaranteammalia i fan sui social: ecco cosa è emerso dalle parole dell’ex gieffinoPretelli eSalemi sono sempre più complici. La loro storia d’amore è sbocciata al Grande Fratello Vip 5 e i due ex gieffini da quel giorno sono del tutto inseparabili. Negli ultimi mesi siachehanno affrontato una piccola crisi che fortunatamente si è risolta positivamente. Tra un’avventura e l’altra, i due innamorati negli ultimi giorni sono volati in Francia per godersi una breve vacanza prima di ripartire col proprio lavoro. Leggi anche –> Nikita Pelizon si gode l’affetto dei fan in un pomeriggio speciale: annuncia un nuovo incontro Lo ...

