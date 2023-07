Preghiera della sera del 7 Luglio 2023 | “Ti rendo grazie | Signore”

(Di venerdì 7 luglio 2023) “Ti”. Questa è lada recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per L'articolo proviene da La Luce di Maria.

La polizia si è presentata due giorni dopo, riproducendo un clip audioavvertendolo di come questo genere di cose fosse pericoloso. Il prete ha chiesto di non essere identificato per ......la Comunità di Sant'Egidio di Milano esprime 'cordoglio per la morte delle sei persone ospiti... si riunisce in, alle 21, nella sede di via dei Cinquecento 7 per ricordare le vittime ...... in occasione dell'Annomisericordia. L'arrivo presso la basilica di Collemaggio è previsto per le 10; ci sarà tempo per lagiubilare e le confessioni. Alle 11, il vescovo dei Marsi, ...

Gli effetti della preghiera sulla salute e sul cervello, tutti i benefici ... Tag24

La tradizionale Veglia di preghiera serale alle 21.15 sarà guidata da padre Sergio Lorenzini, ministro provinciale dei Frati minori cappuccini della Provincia Picena. 41ª Marcia francescana ‘Oggi con ...SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) - Anche quest'anno, i piccoli della Pediatria Oncologica di Casa Sollievo della Sofferenza sono volati in ...