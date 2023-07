Preghiera del mattino del 7 Luglio 2023 | “Non stancarti di me”

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Lo faccio nel Suo ricordo e nella certezza della promessa evangelica che abbiamo sentito risuonare nel canto della Liturgia che Lo ha accompagnato nella solennitàDuomo di Milano. Una...... "Se il Papa invita in ogni modo le parti in guerra al dialogo e al negoziato in nomeVangelo ...come in quella a Kiev un segno di impotenza e non la forza disarmata e disarmante della...La protesta dei fedeli indavanti alla polizia nel Monastero delle grotte a Kiev - UOC - ... 300 studenti di teologia, le strutture di governo della comunità ecclesiale e la residenza...

Papa Francesco incoraggia l'Istituto culturale della Diocesi di Terni nella promozione della cultura e nella valorizzazione di San Valentino. L'Istess, con il suo direttore Arnaldo Casali, riceve una ...L’altra sera alcuni fedeli hanno recitato il rosario davanti alla Basilica di San Pietro. L’iniziativa ha pacificamente voluto esprimere, in modo simbolico con "una preghiera davanti alla chiesa chius ...