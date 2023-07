Pozzuoli | riapre il lido SUNSET BAY

(Di venerdì 7 luglio 2023)a furor di popolo ilBAY, a Via Napoli. Sabato 24 giugno, dopo appena una settimana dall’apertura, lo stabilimento aveva subito l’apposizione di sigilli per presunte irregolarità amministrative. Era stato contestata la violazione del’art.1161 – (Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata). Da domani lo stabilimento funzionerà Il Blog di Giò.

senatore Franco Silvestro ; l'onorevole Francesco Maione (Esecutivo Regionale); l'onorevole Ermanno Russo ; Marco Maddaluno , commissario di Forza Italia Giovani di. Forza Italia.

Pozzuoli, riapre la sede di Forza Italia. Intitolata a Silvio Berlusconi Il Denaro

Dall'11 luglio al 30 settembre al via "Notti di Stelle, Pozzuoli in Arte": cinema all'aperto, teatro, cabaret, musica, danza, fiabe ed enogastronomia ...Cinema all’aperto, teatro, cabaret, musica, danza, fiabe ed enogastronomia. Ce n’è per tutti i gusti in “Notti di Stelle, Pozzuoli in Arte”, il nutrito cartellone ...