Poste si conferma al primo posto tra le blue chip nell' indice MIB sulla sostenibilità

(Di venerdì 7 luglio 2023)Italiane sileader. Il gruppo guidato dall’ Ad Matteo Del Fante ribadisce il suo primato’ESG Global Score dell’MIB ESG (Environmental, Social and Governance), rilevazione promossa da Euronext e Borsa Italiana che analizza le migliori pratiche in...

Sostenibilità,Italianeil primo posto nell'ESG GLOBAL SCORE dell'indice MIB ESGItaliane ribadisce il suo primato nell'ESG GLOBAL SCORE dell' indice MIB ESG (Environmental, Social and ...... prelievo e spostamento delle paratoie (in tutto 78) che compongono le quattro giganti dighe... 2022 anno di svolta Il commissarioanche il cronoprogramma per il completamento dell'intero ...Giovanni Bonazzi avrebbe raccolto cento uovaa un metro l'una dall'altra fra Piazza Vittorio ... Una sorta didel passaggio a metà gara, che un tempo veniva segnalato con una telefonata ...

"La leadership che ci viene riconosciuta di nuovo da Borsa Italiana è una nuova prova del valore della nostra strategia di sviluppo sostenibile", ha commentato l'amministratore delegato di Poste ...La rilevazione promossa da Euronext e Borsa Italiana analizza le migliori pratiche in materia di ambiente, sostenibilità e governo d’impresa adottate dalle Blue chip di Piazza Affari ...