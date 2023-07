Poste Italiane al primo posto tra le blue chip nell’indice Mib sulla sostenibilità

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 7 luglio 2023)ribadisce il suo primato nell’Esg Global Score dell’indice Mib Esg (Environmental, Social and Governance), la rilevazione promossa da Euronext e Borsa Italiana che analizza le migliori pratiche in materia di ambiente, sostenibilita? e governo d’impresa adottate dalledi Piazza Affari. Come spiega un comunicato,ha registrato un ulteriore miglioramento delle proprie performance nelle aree ambientali e sociali. “La leadership che ci viene riconosciuta di nuovo da Borsa Italiana e? una nuova prova del valore della nostra strategia di sviluppo sostenibile – ha commentato con una nota l’amministratore delegato di, Matteo Del Fante – La conferma del primato rafforza ulteriormente la reputazione del ...