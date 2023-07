Una riflessione sul valore culturale ed economico delle risorse umane che parte dagli scontri che hanno polarizzato negli ultimi giorni la società francese. L'Italia si impegni per ...... Blanco e Sfera Abbasta - Bon Ton Baby K " Mama non m'ama Benji e Finley -Federico Rossi - Maledetto mare Madame " Aranciata Rocco Hunt - Non litighiamo più Rovazzi e Orietta ...In Svezia, tuttavia, tutto ciò fece scalpore e accese una serie di dibattiti e riflessioni su multiculturalismo egià all'epoca. I racconti di Pippi Per esempio, quando Pippi ...

Politically correct, tre storie francesi e perché la sinistra perderà per anni La Stampa

Dalla scuola di danza in cui è vietato toccare i bambini alla femminista considerata islamofoba gli aneddoti di vita quotidiana aiutano a capire dove si ...'Basta con il politically correct e con giornali finiti, siamo cani sciolti, diremo la verità su tutto e tutti' ...