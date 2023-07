Polemiche su Berlusconi che non cita il figlio Luigi | ma è solo un favore

Leggi su iltempo

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ventuno righe, undici su una facciata e dieci sull'altra. Questo lo ‘spazio' che Silviodedica alle sue ultime volontà nel primo testamento olografo, affidando la maggioranza di Fininvest e le chiavi del suo impero ai figli di primo letto, Marina e Pier Silvio. «Lascio la disponibile in parti uguali a Marina e Pier Silvio e tutto il resto in parti uguali ai miei cinque figli», scrive il 2 ottobre 2006 con mano ferma il Cav ad Arcore (pochi giorni dopo il suo settantesimo compleanno) di suo pugno e in maniera formale con stilografica nera su un «foglio da blocco note di colore giallo paglierino, recante intestazione ‘Villa S.Martino'». Il lascito viene ‘integrato' il 5 ottobre del 2020, sempre nella sua storica residenza brianzola, appena guarito dal Covid, con una «donazione» adel fratello Paolo di 100 milioni di euro. Anche in ...