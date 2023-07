Pochettino | «Lukaku? Tornerà il 12 per la pre-season Mi aspetto che per prima cosa venga a salutarmi»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 7 luglio 2023) Mauricioha tenuto la suaconferenza stampa da allenatore del Chelsea.parla dei suoi trascorsi al Tottenham, di come è cambiato e anche di Romelu, che vorrebbe restare all’Inter. «L’esperienza ti regala la comprensione. Sul gioco, su come comportarsi. Sono un allenatore migliore e una persona migliore. Devo mettermi alla prova. Questa è la motivazione, fa parte della mia natura. È stato un anno di attesa. Sono così orgoglioso di essere qui. Penso che sia una grande opportunità tornare in Premier League, per me il miglior campionato del mondo e, naturalmente, al Chelsea che mi ha convinto a essere qui. Sono molto orgoglioso del mio passato, non voglio parlare in modo diverso, ma ora ho bisogno di guardare avanti e concentrarmi su ciò che la gente vuole da me in questa squadra di ...