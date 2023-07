Pnrr e politica monetaria vanno in direzioni opposte? Parla l' economista Ferrero

(Di venerdì 7 luglio 2023) Perché la Bce deve continuare ad aumentare i tassi provocando una recessione tecnica proprio ora che l’Italia sta crescendo più degli altri paesi in Europa? E’ la domanda che si pongono in molti in... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... soprattutto quando per lail problema è la transizione energetica stessa, non il non ... Ha risorse che gli altri governi non avevano grazie al, ma i problemi che ci sono rispetto all'...... alle ore 15, nessun avviso di garanzia', ha ribadito Santanchè, all'uscita dall'evento sul...l'avete confezionata questa commissione di inchiesta sul Covid è un plotone di esecuzioneche ...Gli altri indagati La ministra Daniela Santanchè, all'uscita dall'evento sulorganizzato dall'...Ministra Santanchè stanno ormai diventando due pagine davvero inquietanti della cronaca...

Anche il fondo complementare al Pnrr è in ritardo Pagella Politica

Missione a Roma per Filippo Giorgetti, sindaco di Bellaria Igea-Marina. In questi giorni, infatti, si è tenuto nella capitale, al centro congressi La Nuvola, l’appuntamento annuale organizzato dall’An ...Il sindaco Giuseppe Sala vola a Roma per partecipare all’evento “Missione Italia 2021-2026 – Pnrr dei comuni e delle città’’ organizzato dall’Associazione nazionale Comuni d’Italia (Anci) e torna in p ...