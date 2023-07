Pnrr | Abodi | “Lo sport non ha tratto grandi benefici”

(Di venerdì 7 luglio 2023) ROMA – Dal Piano nazionale di ripresa e resilienza lo“non ha”. Così il ministro per loe i Giovani, Andrea(foto), nel corso del suo intervento a ‘Missione Italia 2023’, organizzato dall’Anci al Centro congressi “La Nuvola” di Roma. “E’ benedetto ogni singolo euro, ma qui parliamo di una percentuale che supera di poco lo 0,3% con un Pil delloche recita un dato pari all’1,37% – sottolinea– In questo settore i comuni sono la nostra spina dorsale e cerchiamo di dedicarsi all’ascolto e alla comprensione delle esigenze territoriali, specialmente al Sud”. L'articolo L'Opinionista.

La risposta del Governo all'Anci che aveva rivendicato il 91% di risorse già impegnate. Salvini va oltre: «Nella revisione più soldi ai Comuni» ...