Pino Insegno fa il bis in RAI | strappa L' Eredità a Flavio Insinna e prepara Il Mercante in Fiera

(Di venerdì 7 luglio 2023)sbarca in RAI con ben due programmi: confermato come nuovo conduttore de L'su Rai1 al posto di, condurrà anche Ilinsu Rai2. Dia viale Mazzini si vociferava da mesi e oggi, con la presentazione dei palinsesi RAI 2023/2024, non soltanto se ne è avuta l'ufficialità, ma si è addirittura scoperto che raddoppierà la sua presenza. Scoperta anche questa assai modesta, in verità, perchè del suo arrivo a L'aveva già dato notizia il commiato commosso dell'ormai ex conduttore due settimane fa. "Siete voi la mia" aveva dettonella puntata finale de L', lo scorso ...

Le novità hanno i volti di(dal 1° gennaio condurrà L'eredità al posto di Flavio Insinna), Caterina Balivo (alle 14.00 con La volta buona per raccontare le eccellenze italiane) e ...Ma quali sono le novità Dall'ufficializzazione di Report al posto di Fazio ai due programmi per, da Nunzia De Girolamo in prima serata alla striscia di Facci, ecco le novità. ...Nell'access prime time di Rai2, come da anticipazioni della vigilia, arriveràcon il game - show 'Il Mercante in Fiera' . Sempre su Rai2 il 17 settembre andrà in onda Tim Music Awards ...

Rai, i palinsesti ufficiali: azzerata la vecchia TeleKabul. Tra i promossi Pino Insegno, Filippo Facci e... Corriere della Sera

Appena tornato in Rai, Pino Insegno condurrà ben due trasmissioni: oltre a “Il mercante in fiera” su Rai2 da gennaio prenderà il posto di Flavio Insinna alla guida de “L’Eredità” su Rai1. Tra i ...Il Mercante in Fiera e L'Eredità sono due programmi che nella prossima stagione televisiva saranno presentati da Pino Insegno.