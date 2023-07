Pescara Assalto a un Furgone Portavalori | La Rapina Fallisce Grazie all’Intervento della Polizia

Leggi su citypescara

(Di venerdì 7 luglio 2023) Gli agenti sono giunti sul luogo dell’quasi immediatamente, costringendo i banditi a fuggire a mani vuote. Nonostante siano stati sparati alcuni colpi di arma da fuoco, fortunatamente non si sono registrati feriti. Si stima che almeno sette o otto persone abbiano preso parte all’azione criminale, attualmente ricercate dalle autorità competenti. Le indagini sono state affidate alla questura di, che sta lavorando per identificare i responsabili e portarli alla giustizia. A seguito dell’incidente, il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni lungo l’autostrada A14, causando lunghe code. Si segnalano 3 chilometri di coda in direzione Bari e 2 chilometri di coda in direzione Ancona. Autostrade per l’Italia ha consigliato agli automobilisti diretti verso sud, dopo l’uscita aNord, di percorrere la Strada ...