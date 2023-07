Perché Fiorello non c’è nei palinsesti Rai? Le denunce dei vicini sugli schiamazzi di Viva Rai2 | «In onda solo dopo una soluzione»

(Di venerdì 7 luglio 2023)è il grande assente nei nuovidella, presentati nelle scorse ore a Napoli. «Ma2!?», si sono chiesti in molti durante l’illustrazione dei futuri programmi. Nel tempo si è rivelato essere una delle carte più rilevanti dal punto di vista dei numeri, e non. La chiusura dello scorso giugno ha visto il 22,9% di share con 1.126.000 spettatori. Ciononostante, però,non avrà un posto in. O almeno per ora. A spiegarne i motivi è stato l’amministratore delegato, Roberto Sergio. «C’è il tema di via Asiago 10, di un palazzo storico dove abitano delle persone. Io e il mio staff stiamo ragionando per trovare una, una sintesi che consenta di riprendere la trasmissione a ...

Ipotesi assai fantasiosa su cui avevano scherzato un po' tutti, da, che aveva prontamente offerto all'amico Ama un posto a TeleMinkia, allo stesso Insegno: " Dicono di tutto, ora divento ct ...L'Ad Roberto Sergio ha poi spiegato innanzitutto di voler ringraziare lo showmanha portato ... Il programma di, infatti, rischia di non tornare in onda non per bassi ascolti o problemi ...È una cosa che l'azienda Rai vuole fortemente, che non sono in grado di dire se accadrà ma faremo di tuttopossa accadere', ha aggiunto Sergio. Come andrà a finire per